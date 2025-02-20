Психолог Соловьева: трудоголики обесценивают отдых и удовольствия

Перфекционисты и трудоголики лишают себя возможности радоваться жизни. Об этом заявила психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
По словам специалиста, перфекционисты находят удовлетворение лишь в достижении идеальных результатов. Они испытывают кратковременное счастье от успеха, быстро переходя к новым целям,
Трудоголики же игнорируют ценность отдыха и восстановления жизненных ресурсов. Такие люди воспринимают работу как единственное удовольствие, обесценивая отдых и награды за свои усилия, подчеркнула Соловьева.
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