Психолог Соловьева: трудоголики обесценивают отдых и удовольствия

Перфекционисты и трудоголики лишают себя возможности радоваться жизни. Об этом заявила психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По словам специалиста, перфекционисты находят удовлетворение лишь в достижении идеальных результатов. Они испытывают кратковременное счастье от успеха, быстро переходя к новым целям,

Трудоголики же игнорируют ценность отдыха и восстановления жизненных ресурсов. Такие люди воспринимают работу как единственное удовольствие, обесценивая отдых и награды за свои усилия, подчеркнула Соловьева.