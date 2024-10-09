Психолог Соловьева связала применение силы от мужчины в сторону женщины с невозможностью «победить в споре»

Психолог Елена Соловьева объяснила применение силы со стороны мужчин в сторону женщин невозможностью «победить в споре». Об этом сообщило радио «Говорит Москва» .

В момент проявления силы мужчина как бы демонстрирует свое превосходство. Его агрессия активируются посредством собственных страхов и мыслей.

«Мысли влияют на его эмоциональный фон. У него эта агрессия закипает, и он понимает, что он может прибегнуть к насилию», — сказала эксперт.

Обычно у женщин, которые связывают причинение боли с любовью, сильно травмирована психика. В таком состоянии она может долго терпеть побои, а потом у нее возникает стокгольмский синдром, пояснила Соловьева.