Психолог Соловьева связала нежелание идти в конфликт с неумением отстаивать границы

Некоторые люди никогда не вступают в конфликты и из-за этого сталкиваются с определенными трудностями. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила психолог Елена Соловьева.

Она отметила, что такие люди часто не осознают своих истинных желаний и не умеют отстаивать личные границы. Внешне они кажутся удобными для окружающих, однако это может быть признаком серьезных проблем.

«Часто люди, которые не имеют конфликтов, думают, что они живут такую классную и счастливую жизнь. Обычно это люди, у которых очень серьезные проблемы с их удобностью, с их границами, с пониманием, чего они на самом деле хотят, с отражением своего собственного „Я“. Агрессия, скорее всего, есть у этих людей, но она у них просто в подавленном состоянии. И она обязательно проявляется как-то где-то», — отметила психолог.

Ранее Елена Соловьева рекомендовала родителям, которые хотят накричать на детей, сесть на пол. В таком положении повысить голос становится неудобно, и это помогает настроиться на спокойный разговор.