Психолог Соловьева связала использование «социальных масок» со стремлением избежать игнора в обществе

Психолог Елена Соловьева объяснила, зачем люди носят «социальные маски». По ее словам, они помогают не показывать окружающим свои «уязвимые части».

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Соловьева отметила, что маска — это механизм естественной защиты. «Когда мы приходим в какой-то социум, мы там по закону „свой-чужой“ должны примкнуть к какой-то малой или большой социальной группе, иначе нам будет очень дискомфортно», — сказала она. Психолог добавила, что люди не любят чувствовать отчуждение, когда их игнорируют или исключают из общения, а также опасаются чувствовать опасность.

По словам Соловьевой, привычка «быть всегда сильным, всегда радостным и не беспокоить близких» — это бессознательный отказ от своей уязвимой части. Маска позволяет не демонстрировать окружающим свое состояние и самому не разворачиваться в эту сторону. Сначала это удобно, но в долгосрочной перспективе человек платит высокую цену, поэтому важно иметь людей, с которыми можно быть настоящим, заключила она.

Ранее Соловьева рассказывала, что чувство одиночества в отношениях часто возникает из-за «экзистенциального кризиса». По ее мнению, сначала стоит проанализировать собственное эмоциональное состояние и избегать обвинений в адрес партнера.