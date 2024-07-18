Психолог Соловьева: стоимость консультации психотерапевта в Москве достигает 10 тысяч рублей

Психолог Елена Соловьева назвала щекотливым вопрос ценообразования в сфере услуг психотерапевтов. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам эксперта, стоимость определяет сам специалист, ориентируясь на рынок.

«Если мы говорим о Москве и Санкт-Петербурге, то мы имеем разбег цен от четырех до 10 тысяч рублей в среднем», — пояснила Соловьева.

Она также напомнила, что сама по себе терапия является системным процессом. Клиент не сможет решить все проблемы за пару консультаций.