Психолог Соловьева: стоимость консультации психотерапевта в Москве достигает 10 тысяч рублей
Психолог Елена Соловьева назвала щекотливым вопрос ценообразования в сфере услуг психотерапевтов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам эксперта, стоимость определяет сам специалист, ориентируясь на рынок.
«Если мы говорим о Москве и Санкт-Петербурге, то мы имеем разбег цен от четырех до 10 тысяч рублей в среднем», — пояснила Соловьева.
Она также напомнила, что сама по себе терапия является системным процессом. Клиент не сможет решить все проблемы за пару консультаций.