Психолог Соловьева: стоимость консультации психотерапевта в Москве достигает 10 тысяч рублей

Психолог Елена Соловьева назвала щекотливым вопрос ценообразования в сфере услуг психотерапевтов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, стоимость определяет сам специалист, ориентируясь на рынок.

«Если мы говорим о Москве и Санкт-Петербурге, то мы имеем разбег цен от четырех до 10 тысяч рублей в среднем», — пояснила Соловьева.

Она также напомнила, что сама по себе терапия является системным процессом. Клиент не сможет решить все проблемы за пару консультаций.

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