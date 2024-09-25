Психолог Елена Соловьева перечислила качества самодостаточной и зрелой личности. К ним относится, например, умение быть частью команды, сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

К важным показателям специалист также отнесла удовлетворенность собой, которая отражает стабильную самооценку.

«Это когда качельки от минуса к плюсу не являются критическими. То есть нет такого, что ты то божество, то полное ничтожество», — пояснила эксперт.

По ее словам, еще одно качество самодостаточного человека — спокойное отношение к критике. В данном случае речь идет и об отсутствии необходимости в положительной оценке со стороны.