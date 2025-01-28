Психолог Соловьева: съезжаться стоит не раньше, чем через полгода отношений

Паре не стоит съезжаться раньше, чем через полгода отношений. Таким советом поделилась психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» .

По словам специалиста, проблемы на этом этапе отношений неизбежны, их появление — нормальный этап. Однако в начале романа мужчинам не стоит «компенсировать» финансовые проблемы возлюбленной, так как нет гарантий того, что союз разовьется во что-то серьезное.

Женщина, вступающая в отношения, где за нее всегда платят, заранее занимает позицию зависимой и слабой стороны. На бессознательном уровне появляется установка, что женщина должна что-то вернуть партнеру за оплаченный ужин, отметила Соловьева.