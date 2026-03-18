Психолог Соловьева рекомендовала заняться анализом мыслей для борьбы с напряжением

Психолог Елена Соловьева поделилась методами борьбы с напряжением. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

Специалист подчеркнула, что для понимания своих эмоций и улучшения настроения важно фиксировать все мысли, возникающие в течение дня.

«Мы начинаем анализировать мысли. Мысли звучат так: о чем я думаю в течение дня, что чаще всего звучит в моей голове утром, днем, вечером, а иногда и ночью во снах», — объяснила эксперт.

По ее словам, такие размышления могут существенно влиять на физическое и эмоциональное состояние человека.