Психолог Соловьева рекомендовала уделять отдыху не менее 40% времени

Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что для поддержания баланса необходимо уделять отдыху не менее 40% времени. Она подчеркнула, что постоянное напряжение может быть признаком аутоагрессии.

Эксперт объяснила, что человек не может находиться в состоянии напряжения постоянно. Для здоровья важен баланс между напряжением и расслаблением.

Если тратить на напряжение определенное количество времени, то столько же или даже больше времени следует уделять отдыху. Оптимальным вариантом является соотношение 50/50.

Соловьева отметила, что многие люди с высокой аутоагрессией проявляют жестокость по отношению к себе, требуя постоянного напряжения и самодисциплины.