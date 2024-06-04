Психолог Соловьева: психосоматические болезни могут привести к летальному исходу

Затяжные психосоматические заболевания, возникающие в результате душевного неблагополучия, могут стать причиной летального исхода. Об этом рассказала психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам специалиста, к подобного рода болезням приводит пассивная агрессия. Первым на нее реагирует желудочно-кишечный тракт, затем страдает сердечно-сосудистая система.

В таких ситуациях очень важно подключать осознанность и вовремя решать проблему. В противном случае болезнь будет носить хронический характер, отметила Соловьева.

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