Психолог Соловьева призвала не включать детям мультфильмы за едой

Психолог Елена Соловьева предупредила, что мультфильмы во время еды могут привести к расстройствам пищевого поведения у детей, передает радиостанция «Говорит Москва» .

Соловьева посоветовала не давать ребенку гаджеты во время приема пищи. По ее словам, детям важно чувствовать вкус еды и сигналы собственного организма.

Психолог также призвала родителей ограничить использование смартфонов рядом с маленькими детьми. До пяти лет ребенку необходимо постоянное общение, а тем, кто еще не говорит, особенно важен зрительный контакт со взрослыми.