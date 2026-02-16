Психолог Соловьева предупредила, что весной может усилиться тяга к вредным привычкам

В весенний период у людей может усилиться склонность к различным видам аддикций, таким как переедание, алкоголь, курение, а также «невротическое» похудение и «демонизация» продуктов питания. По словам психолога Елены Соловьевой, весной и осенью часто происходит обострение аддикций и других психопатологий. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

В этот период люди могут испытывать повышенное чувство голода и тягу к сладкому. Психолог рекомендует избегать сильных ограничений в пище и не прибегать к радикальным решениям, таким как голодание, поскольку после зимы организм истощен.

