Психолог Соловьева предупредила, что любителей энергетиков ждет жесткий откат

Когда люди, особенно молодое поколение, начинают чрезмерно работать и испытывают недостаток энергии, они часто прибегают к употреблению энергетиков. Однако потом им придется столкнуться с последствиями этого допинга. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала писхолог Елена Соловьева.
По ее словам, существует множество энергетических напитков, доступных в банках, которые имеют приятный вкус, и даже есть варианты с жасмином, продающиеся в аптеках. Однако, если использовать такие продукты долго и без ограничения, могут возникнуть серьезные последствия. Сначала человек будет чувствовать прилив энергии, но затем случится резкое падение, и его энергетический потенциал значительно уменьшится, наступит жесткий откат.
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