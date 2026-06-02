Психолог Соловьева предупредила, что идеальные родители могут привести ребенка к неврозам

Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказала мнение о том, что отсутствие недостатков у родителей может негативно сказаться на психике детей.

Соловьева подчеркнула, что любые проявления идеальности могут вести к невротизму, который, в свою очередь, вызывает напряжение. Переживать такое состояние психике ребенка очень тяжело.

«Идеальный родитель — это самый небезопасный, самый травматичный и токсичный человек, который может быть у ребенка», — отметила эксперт.

По словам психолога, у людей, воспитывавшихся идеальными родителями, внутренних травм и искажений больше, чем у тех, чьи родители были просто хорошими и любящими, несмотря на свои плюсы и минусы. Поэтому важно стремиться не к идеальному, а к осознанному родительству.