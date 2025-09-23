Психолог Соловьева предложила задуматься о своих целях при оценке уровня осознанности

Для оценки уровня осознанности важно поразмышлять о своих целях и понять, воплощаются ли они в жизнь. Такое мнение высказала психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции « Говорит Москва ».

По ее словам, неспособность концентрироваться и формулировать задачи уже сигнализирует о низкой степени проработанности.

«У всех есть какие-то желания. Если их нет в осознанном, то их надо проявить», — отметила эксперт.

Если человек движется по жизни так, что достигает поставленных целей, пояснила психолог, значит, его навыки осознанности развиты на хорошем уровне. Если же человек мечтает о чем-то одном, а оказывается в совершенно иной точке, то это свидетельствует о дефиците осознанности.