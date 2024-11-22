Психолог Соловьева посоветовала женщинам самим начинать разговор о женитьбе

Женщинам не стоит сидеть и ждать, когда и позовут замуж, нужно брать ответственность за это решение и свою будущую жизнь на себя. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявила психолог Елена Соловьева.

По ее словам, нужно поднять тему и самой задать мужчине вопрос, когда он собирается жениться, что для этого должно произойти, а также обозначить конкретные сроки. В зависимости от ответа следует брать ответственность за свой дальнейший выбор.

Если для женщины важно построить семью и выйти замуж, партнеру нужно это донести. Если он не готов, то можно оставить за собой право искать себе мужа, подытожила психолог.