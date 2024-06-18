Психолог Соловьева посоветовала прыгать на батутах для борьбы со страхом высоты

Страх высоты довольно распространенный, однако с ним можно бороться. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Елена Соловьева.

Она объяснила, что нужно бороться со страхом постепенно. Начинать подниматься на высоту, смотреть оттуда вниз.

«Потом я бы рекомендовала обязательно попробовать где-то полазать. Есть скалодромы, которые не в горах, а в торговых центрах. Или попрыгать на батутах», — отметила психолог.

Она добавила, что с помощью таких упажнений можно научиться отпускать контроль. Тогда и полеты на самолете начнут восприниматься проще.