Психолог Соловьева оценила число зрелых людей с развитым навыком осознанности

В эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Елена Соловьева поделилась мнением о том, как много людей умеют делать здоровый выбор.

Соловьева заявила, что здоровый выбор — это способность понимать свои желания и обязанности для выбора наилучшего варианта действий. Она подчеркнула, что механизм осознанности развит у очень малого числа зрелых людей.

По словам эксперта, осознанность является навыком, который необходимо развивать. Некоторым людям удается прийти к нему естественным путем через жизненный опыт, однако большинству требуется специальная работа над собой.