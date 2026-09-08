Психолог Соловьева отметила, что стремление к одиночеству может быть формой саморазрушения

Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» подчеркнула важность социальных связей для человека. Она отметила, что людям необходимы поддержка, принятие и любовь.

«Разрушаем мы себя разными способами. Особенно если мы академически умны, то мы становимся очень изобретательны в том, какие способы саморазрушения мы выбираем. И стремление к одиночеству — это один из способов. Потому что все-таки социум нам нужен», — сказала Соловьева.

Психолог добавила, что человеку важно ощущать себя нужным и любимым, и для этого необходима поддержка хотя бы от одного-двух людей.