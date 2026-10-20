Психолог Соловьева отметила, что проблемы с отцом осложняют принятие решений

Трудности в отношениях с отцом могут мешать человеку принимать стратегически значимые решения. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Елена Соловьева.

По словам Соловьевой, при принятии решений люди опираются на «мужские, отеческие сценарии», полученные в семье. Если у человека есть нерешенные проблемы с отцом, процесс выбора становится для него автоматическим стоп-фактором, так как он не знает, как действовать дальше. Она пояснила, что при достижении целей человек использует усвоенные в семье модели поведения.

Ранее Соловьева заявляла о прямой связи высоких доходов и взаимоотношений с отцом. По ее словам, если мужчина хвалит ребенка за выполненный труд, у того формируются правильные установки, а сам отец влияет на устойчивость детей к возникающим жизненным проблемам.