Психолог Соловьева отметила, что понимание своей жизненной миссии помогает сохранить умственные способности

Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что нахождение своей жизненной миссии может способствовать долголетию и сохранению интеллектуальной активности.

По словам специалиста, люди, которые нашли свою миссию в жизни, меньше подвержены болезням и депрессиям. Они обладают мощным стимулом к выздоровлению и способны сохранять умственные способности даже в глубокой старости.

«Человек, который нашел свою миссию в жизни, у него никогда не будет депрессии, он будет жить очень долго, если не случится каких-то внешних таких событий, которые могут повлиять. Обычно такие люди реально мало чем болеют», — подчеркнула психолог.

Она добавила, что такие люди сохраняют творчество и интеллектуальную активность, что позволяет им, например, читать лекции даже в возрасте 90 лет.