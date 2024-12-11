Психолог Соловьева объяснила самообманом желание людей редактировать фото в соцсетях

Люди, которые редактируют свои фотографии в социальных сетях, занимаются самообманом. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Елена Соловьева.

По ее словам, люди идут на поводу у стереотипов, которые навязывают со страниц СМИ и в аккаунтах успешных людей. И другие думают, что нужно стремиться к такому идеалу.

На самом же деле, они обманывают себя, становясь немного увереннее, когда видят собственную отретушированную версию, добавил RT.