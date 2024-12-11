Психолог Соловьева объяснила самообманом желание людей редактировать фото в соцсетях
Люди, которые редактируют свои фотографии в социальных сетях, занимаются самообманом. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Елена Соловьева.
По ее словам, люди идут на поводу у стереотипов, которые навязывают со страниц СМИ и в аккаунтах успешных людей. И другие думают, что нужно стремиться к такому идеалу.
На самом же деле, они обманывают себя, становясь немного увереннее, когда видят собственную отретушированную версию, добавил RT.
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