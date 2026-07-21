Психолог Соловьева объяснила, что критика не создает «безопасного пространства» для поддержки близких

Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала, как правильно оказывать поддержку близким. Она подчеркнула, что критика не способствует созданию «безопасного пространства».

«Критика — это не поддержка. Когда мы критикуем, например, нашего ребенка и думаем, что мы ему помогаем в этом моменте, потому что кто же еще скажет, как не родненький родитель. Критика не создает безопасного пространства между двумя людьми. Когда мы критикуем, то становимся антагонистами человеку», — сказала она.

По словам психолога, для того чтобы поддержать человека, важно создать у него ощущение безопасности. Без этого невозможна настоящая поддержка.