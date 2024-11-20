Чувство собственного достоинства — это важное качество, которое можно самостоятельно наработать и взрастить в себе. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Елена Соловьева.

По ее словам, чувство собственного достоинства формируется вокруг истинной и стабильной самооценки. Однако на то, чтобы воспитать его в себе, нужно достаточно длительное время.

Психолог добавила, что не стоит путать это понятие с чувством собственной важности. Последнее является отражением высокомерия, снобизма и даже нарциссизма. Его можно отличить по тому, что человек начинает делить остальных на тех, кто выше и ниже него.