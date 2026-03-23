Психолог Соловьева назвала жизнь после 40 лет самым подходящим временем для самореализации

Специалист в области психологии Елена Соловьева выступила в эфире радиостанции «Говорит Москва» . Она рассказала о том, что оптимальный период для раскрытия своего потенциала наступает в зрелом возрасте.

По мнению эксперта, к сорока годам человек уже обладает значительным жизненным опытом, сформированными взглядами и пониманием смысла существования.

«После 40 лет обычно, когда вы уже пожили, когда более или менее закрыли какие-то свои базовые потребности, когда вы не живете по принципу "как мне выжить завтра", то есть у вас есть хоть какая-то подушка безопасности, у вас есть хоть какие-то базовые гарантии», – отметила Соловьева.

Психолог добавила, что в этот период люди начинают задумываться о реализации своих возможностей. Ранее она связывала отсутствие радости в жизни с нереализованностью.