Психолог Соловьева назвала резкие смены настроения признаком эмоциональной нестабильности

Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции « Говорит Москва » сообщила, что резкие перепады настроения могут быть признаком эмоциональной нестабильности.

По словам специалиста, у эмоционально стабильных людей есть нейтральное состояние, в котором нет ничего особенно хорошего или плохого.

«Вы в нем можете работать, общаться, долго находиться. А у эмоционально неустойчивых нет такого состояния», — отметила эксперт.

Соловьева подчеркнула, что здоровая психика стремится к гомеостазу и должна уметь находиться в покое.