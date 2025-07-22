Психолог Соловьева назвала резкие смены настроения признаком эмоциональной нестабильности
Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила, что резкие перепады настроения могут быть признаком эмоциональной нестабильности.
По словам специалиста, у эмоционально стабильных людей есть нейтральное состояние, в котором нет ничего особенно хорошего или плохого.
«Вы в нем можете работать, общаться, долго находиться. А у эмоционально неустойчивых нет такого состояния», — отметила эксперт.
Соловьева подчеркнула, что здоровая психика стремится к гомеостазу и должна уметь находиться в покое.
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