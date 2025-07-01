Психолог Соловьева назвала инфантильность главной причиной измен

Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвала главные причины измен. По ее словам, к неверности могут привести инфантильность, неспособность открыто говорить о своих потребностях и запреты в интимной жизни.

Она рассказала, что есть несколько факторов, которые способствуют верности в отношениях.

«Факторы, которые способствуют тому, чтобы человек мог быть верным: первое — психологическая целостность и зрелость. Люди, которые не могут сдержать слово, быть верными, — там всегда есть или внутренний раскол, или глубокая психологическая проблема, или инфантилизация», — отметила Соловьева.

Часто причинами межличностной измены выступают невыраженная злость или желание отомстить, добавила она.