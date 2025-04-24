Психолог Соловьева: настоящая причина переживаний — неправильное отношение к негативному опыту

По словам специалиста, люди с максимально сильной и активной ролью жертвы, которые обожают находиться в череде неприятных событий, сами бессознательно создают вокруг себя негативную среду. Также «черная полоса» может не прекращаться из-за непроработанной травмы насилия.
Настоящая причина затяжных переживаний — неправильное отношение к негативному опыту. Чтобы выйти из этого состояния, необходимо извлечь пользу из травмирующего события.
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