Психолог Соловьева: люди с нарциссизмом могут отстранять и обесценивать партнера

Партнер с ярко выраженным нарциссизмом может отстранять и обесценивать вторую половинку. Главная опасность таких отношений заключается в том, что выйти из них без помощи специалиста практически невозможно. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог Елена Соловьева.

«Нарцисс будет использовать различные приемы, в частности „горячо-холодно“ — то „люблю, не могу“, то отвержение, отстранение и так далее, обесценивание», — пояснила эксперт.

По словам психолога, встретиться два нарцисса в паре не могут, поскольку один из партнеров всегда будет выступать в качестве жертвы, притягивая как пазл другого.