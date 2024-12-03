Психолог Соловьева: люди, которые не умеют обращаться со временем, это бессознательные нарушители границ

Психолог Елена Соловьева указала на причину частых опозданий. Людей, которые не умеют управлять своим временем, она назвала бессознательными нарушителями личных границ, сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам эксперта, соответствующее поведение нередко связано с желанием обратить на себя внимание.

«Вот на планерке все уже сидят, включая руководителя, и только потом заходит этот человек. Для чего? Чтобы получить эти взгляды, пусть даже и негативные», — отметила психолог.

Специалист пояснила, что в данном случае речь может идти о человеке, который в детстве получал неодобрительное внимание от родителей.