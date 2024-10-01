Психолог Соловьева, что некоторых женщин тянет к женатым из-за поиска покровителя

Некоторые женщины настойчиво влюбляются только в женатых мужчин. Это происходит по нескольким причинам, рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» психолог Елена Соловьева.

По ее словам, первый вариант: причина может крыться в желании мстить некой женщине-сопернице. Это может быть кто угодно — мама, сестра или одноклассница, которая обижала в детстве. Таким образом женщина ощущает свое превосходство.

Второй вариант заключается в том, что женатый мужчина не полностью доступен, что делает его «безопасным». Поэтому женщина общается с лучшей версией него, так как он оставляет свои семейные обязательства за дверью.

Третий вариант: такие отношения могут быть более удобными, ведь женатые мужчины часто щедры и заботливы в благодарность за внимание, исполняя роль своего рода «папочки».