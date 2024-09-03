Психолог Соловьева: человек, который стремится быть лидером, должен вызывать доверие

Что стать лидером, человек должен уметь вызывать доверие, быть харизматичным, последовательным и коммуникабельным. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила психолог Елена Соловьева.

Обаяние, по словам специалиста, дается от природы, а вот харизма — это то, что человек может приобрести самостоятельно.

«Чтобы стать лидером, профессиональных качеств недостаточно. Они называются надпрофессиональными, soft skills», — пояснила эксперт.

Для развития лидерских качеств очень важно много и постоянно общаться с людьми, добавила Соловьева.