Многие люди не хотят признавать реальность, игнорируя и накапливая проблемы. Такое мнение высказала психолог Елена Соловьева в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

По ее словам, на отрицание реальности указывает количество нерешенных задач.

«Мы их решаем-решаем, а они не решаются», — пояснила специалист.

Психолог также посоветовала оценить степень удовлетворенности собственной жизнью и частоту возникновения обид на окружающих или обстоятельства. Если такие аспекты занимают значительное место в ежедневной рутине человека, значит, он имеет трудности с принятием происходящего.

Люди используют психологические механизмы защиты, чтобы справиться с жизненными трудностями, но со временем эти методы превращаются в борьбу с реальностью, заявила Соловьева.