Психолог Соловьева: абьюзеров зачастую характеризует желание полностью обеспечивать женщину | 360°

Общество 27 апреля 2024, 12:59 Психолог Соловьева: абьюзеров зачастую характеризует желание полностью обеспечивать женщину

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Психолог Елена Соловьева посоветовала женщинам не соглашаться на полное финансовое обеспечение со стороны партнера. В будущем данное решение может обернуться серьезными проблемами, отметила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Если только вы не беременны и не с младенцем на руках, потому что в этом случае мужчина действительно заботится о том, чтобы вы здоровое потомство родили, вы имеете дело либо с абьюзером, либо с психопатом, либо с человеком, который будет осуществлять гиперконтроль», — пояснила специалист.

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По ее словам, у домохозяек и работающих мужчин со временем образуется серьезная разница в ментальном состоянии. В какой-то момент представителю сильного пола станет скучно с такой женщиной.