Психолог Соловьев отметил, что интеллектуальные игры помогают молодежи социализироваться и повышать самооценку

Интеллектуальные игры, такие как «Что? Где? Когда?» и шахматы, привлекают молодежь не только возможностью развить мышление, но и шансом на социализацию. Игры способствуют расширению кругозора и укреплению уверенности в себе, сообщила «Вечерняя Москва» .

Психолог Михаил Соловьев считает, что интеллектуальные игры помогают молодым людям поддерживать контакт со старшим поколением и служить мостиком для общения. Кроме того, мода на такие развлечения возвращается циклично, и сейчас появился очередной виток интереса к играм.

Доктор психологических наук Регина Ершова подчеркивает, что психологический эффект от игры зависит от ее формы. Вдумчивая и рефлексивная практика может поддерживать саморегуляцию и когнитивную активность, в то время как импульсивные партии способны усилить тревогу и зависимость самооценки от результата.

Молодые люди объединяются в клубы по интересам, формируют команды и участвуют в больших чемпионатах. Например, более пяти лет существует Молодежная лига телеигры «Что? Где? Когда?» при поддержке РЭУ имени Плеханова. Капитан одной из молодежных команд Алина Доронина рассказывает, что игра научила ее не бояться показаться глупой и научила глубже концентрироваться.

Также возросла популярность азиатского маджонга, который привлекает тех, кому интересна восточная культура. Руководитель клуба азиатской культуры Александра Полянская считает, что многим не хватает живого общения, и хобби, знакомящее с новыми людьми, может стать отличным решением.