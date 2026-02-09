Психолог Солопанова подчеркнула важность равноправного диалога с взрослыми детьми

Практикующий клинический психолог Ксения Солопанова в интервью «МК в Калининграде» поделилась рекомендациями по общению с взрослыми детьми. Она подчеркнула важность равноправного диалога, который поможет избежать напряженности в отношениях из-за излишней опеки.

Психолог советует обсуждать с детьми вопросы, связанные со взрослой жизнью: финансы, планы на жилье, отношения с партнером, распределение обязанностей и взаимопомощь в кризисных ситуациях, добавил NEWS.ru.

«Главное помнить, что этот переход не лишает родительской любви», — отметила Солопанова.

Она также рекомендует превращать родительскую поддержку в сотрудничество и не навязывать взрослым детям готовые решения. Советы, по словам психолога, стоит давать только по запросу.