Психолог Соломеина призвала родителей хвалить ребенка за усилия, а не за достижения | 360°

Общество 25 апреля 2024, 15:56 Психолог Соломеина призвала родителей хвалить ребенка за усилия, а не за достижения

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Чтобы ребенок научился самостоятельно справляться с трудностями, важно хвалить его не за достижения, а за усилия. Такой совет дала родителям клинический и детский психолог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Соломеина, передала «Вечерняя Москва».

Даже если ребенок ведет себя вызывающе и часто спорит, соглашайтесь с его мнением, а через какое-то время предложите ему альтернативу. Важно всегда оставаться на стороне чада, тем самым давая ему понять, что вы поддержите его в любой ситуации, написал «Петербургский дневник».

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В случае трудностей с решением каких-то проблем, можно обратиться к специалисту. Профессионал в области психологии помочь ребенку глубже понять себя, добавила Соломеина.