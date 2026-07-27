Психолог Солодкова предупредила, что работа в кровати укрепляет связь отдыха с тревогой

Привычные для многих удаленный и гибридный форматы работы имеют риски для здоровья человека. Клинический психолог Кристина Морозова и категорийный менеджер по матрасам ORMATEK Олеся Солодкова в интервью «Известиям» рассказала о том, почему не рекомендуется использовать кровать в качестве рабочего места.

Среди людей, работающих из дома, чаще встречаются симптомы тревожных расстройств и депрессии, а также эмоциональное истощение и профессиональное выгорание. Клинический психолог пояснила, что это происходит из-за отсутствия ключевых социальных связей, которые обычно формируются на рабочем месте.

«Наиболее уязвимы одинокие люди, которые не могут компенсировать отсутствие дневных контактов активным общением вне офиса, и новые сотрудники, не успевшие сформировать устойчивые связи в коллективе», — отметила Морозова.

По ее словам, разделение зон необходимо из-за механизма контекстно-зависимой памяти: мозг ассоциирует определенные состояния с определенными местами. Когда человек систематически работает в кровати, образуется стойкая ассоциация — кровать равно тревога, дедлайны, рабочие задачи. Это может привести к выгоранию. Кроме того, работа в кровати может вызывать физические проблемы: боль в шее, спине и нарушение сна.

Солодкова добавила, что работа в кровати с опорой на изголовье приводит к неправильному распределению нагрузки и повышает напряжение в области поясницы и таза.