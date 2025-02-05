Психолог Соколова: женщины не уходят от абьюзеров из-за ощущения беспомощности

Психолог Светлана Соколова выделила причины, по которым жертвы насилия продолжают оставаться в токсичных отношениях и даже защищают своих обидчиков. Об этом сообщила « ТСН24 ».

К ключевым факторам специалист отнесла детские травмы, низкую самооценку, недостаток коммуникативных навыков, эмоциональную зависимость. В некоторых случаях речь может идти об ощущении беспомощности.

«Женщина может быть уверена, все то, что с ней происходит — нормально, значит, так ей и нужно. То есть женщину заставляют задержаться в таких отношениях еще и мазохистические черты», — пояснила эксперт.

По ее словам, важную роль в подобных историях играет социальная изоляция. Партнер может намеренно ограничить женщину от родных и близких.