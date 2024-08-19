Психолог Соколова заявила, что съемки в стиле ню позволяют людям побороть комплексы

Популярность ню-фотографий в значительной степени объясняется легкостью доступа к средствам для их создания. Об этом ТСН24 рассказала психолог Светлана Соколова.

По ее словам, в настоящее время камеры доступны каждому, и хотя любительская съемка была распространена и раньше, процесс не всегда был прост. Ранее, чтобы проявить пленку, требовалось обращаться в ателье, где незнакомцы могли увидеть результаты съемки. Сегодня же это стало проще и доступнее, что позволяет большему числу людей реализовывать свои желания.

По словам эксперта, за интересом в позировании обнаженным кроются различные мотивации, среди которых преодоление комплексов и страхов. Специалист отметила, что такой тип раскрепощенной съемки позволяет увидеть свое тело со стороны и осознать его привлекательность.

Кроме того, у людей всегда существует интерес к запретным и табуированным аспектам, добавила Соколова. По мнению психолога, здесь также играет роль создание своего образа с точки зрения другого человека.