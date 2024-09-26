Многие люди сталкивались с агрессивным вождением за рулем или в качестве пассажира или пешехода. Почему некоторые люди, включая близких, меняются при управлении авто. Психолог Светлана Соколова объяснила «ТСН24», что автомобиль может стать местом для разрядки накопленных эмоций.
Многие в повседневной жизни сдерживают свою агрессию, так как их роли — работника, родителя или друга — не позволяют проявлять ее. Вождение предоставляет возможность выплеснуть негативные чувства, порой с помощью громкой музыки или крика, создавая безопасное пространство.
Для некоторых водителей авто становится уединенным местом, где можно сбросить стресс и агрессию, пока они сдержаны в общественной жизни.
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