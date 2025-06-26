Психолог Соколова посоветовала жертвам домогательств в транспорте искать поддержку у окружающих

Женщины часто сталкиваются с неприятными ситуациями в общественном транспорте: неуместными прикосновениями, объятиями, поглаживаниями и щипками. Как действовать жертве домогательств, рассказала психолог Светлана Соколова в беседе с « ТСН24 ».

По словам эксперта, сложность подобных случаев заключается в том, что зачастую женщина не сразу осознает, носит ли происходящее целенаправленный характер. Обидчики как раз рассчитывают на замешательство жертвы.

«Нужно привлечь внимание, выразительно посмотреть на обидчика и громко вслух пресечь его действия. Позаботьтесь о своей безопасности», — посоветовала психолог.

Она указала на необходимость поиска поддержки у окружающих. Также стоит попробовать перейти в другое место, однако злоумышленник может начать преследование, предупредила специалист.