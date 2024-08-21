Психолог Соколова посоветовала наладить режим, чтобы быстрее втянуться в ученические будни

Многим школьникам и студентам сложно находить в себе мотивацию посещать уроки или лекции после долгих летних каникул. Возвращение к учебе может казаться особенно непростым из-за нежелания вливаться в новый режим или по другим причинам, которые могут подрывать желание посещать занятия. Психолог Светлана Соколова рассказала ТСН24, как легко вернуться к обучению.

Для того чтобы вернуться к обычному учебному темпу, специалист дала рекомендации, которые стоит учесть перед началом учебного года. Прежде всего, важно наладить режим сна и отдыха, соответствующий учебному расписанию.

Необходимо также подготовить все необходимые принадлежности и составить график, организовав нагрузку. Эти практические шаги помогут настроиться на предстоящие занятия, отметила эксперт.

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