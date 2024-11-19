Психолог Соколова посоветовала изучать манипуляции, чтобы уметь противостоять манипуляторам

Психолог Светлана Соколова в беседе с «ТСН24» рассказала россиянам, как распознавать манипуляции и не поддаваться манипулятору.

Некоторые люди, как пояснила эксперт, манипулируют чувством вины или же прибегают к манипуляции тщеславием. Манипулятор делает то или иное действие, чтобы получить какую-то выгоду лично для себя.

К первым признакам манипуляций относятся: постоянное ощущение вины, нарушение ваших границ, игнорирование ваших потребностей. Чтобы уметь противостоять манипуляторам, важно изучить манипуляции.

«Необходимо узнать и понять, что является манипуляцией, а что — нет. Также стоит ознакомиться, какие манипуляции бывают, какие приемы используют манипуляторы», — сказала Соколова.

Психолог также посоветовала работать с личными границами и больше узнавать себя.