Психолог Соколова посоветовала изучать манипуляции, чтобы уметь противостоять манипуляторам
Психолог Светлана Соколова в беседе с «ТСН24» рассказала россиянам, как распознавать манипуляции и не поддаваться манипулятору.
Некоторые люди, как пояснила эксперт, манипулируют чувством вины или же прибегают к манипуляции тщеславием. Манипулятор делает то или иное действие, чтобы получить какую-то выгоду лично для себя.
К первым признакам манипуляций относятся: постоянное ощущение вины, нарушение ваших границ, игнорирование ваших потребностей. Чтобы уметь противостоять манипуляторам, важно изучить манипуляции.
«Необходимо узнать и понять, что является манипуляцией, а что — нет. Также стоит ознакомиться, какие манипуляции бывают, какие приемы используют манипуляторы», — сказала Соколова.
Психолог также посоветовала работать с личными границами и больше узнавать себя.