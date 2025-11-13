Психолог Соколова отметила, что приобщение детей к культуре лучше начинать с трех лет

Посещение культурных мероприятий с детьми — это отличный способ расширить их кругозор и развить творческие способности. Эксперты считают, что такие мероприятия помогают детям научиться ценить красоту и гармонию, а также развивают их воображение и творческий потенциал. Психолог Светлана Соколова в беседе с «ТСН24» отметила, что приобщение к культуре начинается с трех лет.

Важно выбирать мероприятия, ориентированные на возраст ребенка, и учитывать его интересы. Например, если ребенку нравятся сказки, можно посетить спектакль по ним, а при любви к рисованию — сходить в картинную галерею.

В музее-усадьбе «Ясная Поляна» дети до семи лет и члены многодетных семей могут посещать музей бесплатно. Для детей разных возрастов разработаны специальные программы и детские путеводители, которые помогают им в игровой форме познакомиться с историей усадьбы и творчеством Льва Толстого.

По мнению специалистов, посещение музеев с раннего возраста важно для формирования культуры посещения музеев. Ребенок узнает, что это не что-то скучное и устаревшее, а живое пространство, которое дарит новые эмоции, впечатления и знания.