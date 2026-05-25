Психолог Софьянова рассказала, что справиться с тревожностью можно с помощью дыхательных практик

Врач-психиатр Ольга Софьянова в беседе с ИА НСН рассказала, что большое количество людей обращается за помощью из-за тревожных состояний. Основной причиной специалист назвала непредсказуемость окружающей среды.

По ее словам, внутреннее спокойствие зависит от предсказуемости — если человек уверен в своих возможностях и способности управлять собой, у него нет переживаний о том, как выжить.

Специалист предлагает клиентам инструменты для регуляции внутренних состояний, включая дыхательные практики. Она отмечает, что человек не может управлять внешними обстоятельствами, но способен контролировать себя и свои мысли, сохраняя внутренний островок самостоятельности.