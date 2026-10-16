Психолог Софьянова рассказала, что созидательные ментальные привычки помогают избежать осенней хандры

Регулярного осеннего депрессивного состояния можно избежать при наличии внутренних опор и созидательных ментальных привычек. Об этом заявила кризисный психолог Ольга Софьянова в пресс-центре ИА НСН .

Специалист пояснила, что циклическая осенняя хандра представляет собой легкий депрессивный эпизод. По ее словам, восприятие окружающей реальности зависит от внутреннего состояния человека, поэтому важно выстроить системную работу над собой.

В качестве полезных практик психолог выделила правильное дыхание и медитации. Она добавила, что ментальные опоры позволяют не страдать в этот период, а замечать красоту времени года.