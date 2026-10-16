Психолог Софьянова рассказала, что созидательные ментальные привычки помогают избежать осенней хандры
Регулярного осеннего депрессивного состояния можно избежать при наличии внутренних опор и созидательных ментальных привычек. Об этом заявила кризисный психолог Ольга Софьянова в пресс-центре ИА НСН.
Специалист пояснила, что циклическая осенняя хандра представляет собой легкий депрессивный эпизод. По ее словам, восприятие окружающей реальности зависит от внутреннего состояния человека, поэтому важно выстроить системную работу над собой.
В качестве полезных практик психолог выделила правильное дыхание и медитации. Она добавила, что ментальные опоры позволяют не страдать в этот период, а замечать красоту времени года.