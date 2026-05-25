Психолог Софьянова рассказала, что перенаправляет 20% пациентов к психиатрам

Кризисный психолог Ольга Софьянова рассказала в беседе с ИА НСН , что передает часть пациентов другим специалистам.

По ее наблюдениям, примерно 20% людей, которые обращаются за психологической помощью, нуждаются в консультации психиатра.

«В последнее время все больше людей страдают и паническими атаками, и ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство — прим. ред.), и другими расстройствами», — отметила эксперт.

Софьянова объяснила, что в подобных случаях приходится связываться с психиатрами.