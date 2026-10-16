Психолог Софьянова объяснила снижение возраста начала депрессии у подростков

У депрессии снизился возраст начала: расстройство все чаще выявляют у подростков. Об этом сообщила кризисный психолог Ольга Софьянова в беседе с ИА НСН .

По ее словам, у предростков депрессия часто возникает на фоне обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР) и хронического стресса в школе или дома. При этом заболевание редко встречается в чистом виде и обычно сопровождается коморбидными (сопутствующими) состояниями.

Ранее сообщалось, что российские студенты чаще всего обращаются за психологической помощью из-за трудностей в коммуникации с окружающими.