Психолог Софьянова: фразы детей о чувстве усталости могут указывать на буллинг

Кризисный психолог Ольга Софьянова поделилась с ИА НСН признаками школьного буллинга. Она подчеркнула, что родители должны внимательно наблюдать за поведением и настроением ребенка после школьных занятий, чтобы своевременно выявлять случаи травли.