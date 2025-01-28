Психолог Софьянова: фразы детей о чувстве усталости могут указывать на буллинг

Кризисный психолог Ольга Софьянова поделилась с ИА НСН признаками школьного буллинга. Она подчеркнула, что родители должны внимательно наблюдать за поведением и настроением ребенка после школьных занятий, чтобы своевременно выявлять случаи травли.
Эксперт назвала следующие признаки возможного буллинга: изменение настроения, фразы о чувстве усталости, отказ ходить в школу, снижение успеваемости, игровая деятельность.
Психолог рекомендовала родителям проявлять чуткость и терпение, внимательно слушать и поддерживать ребенка, чтобы создать атмосферу доверия.
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